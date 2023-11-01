СМИ: при ударе Израиля по городу Хан-Юнис погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, в результате бомбардировки израильскими военными города Хан-Юнис не менее пяти человек убиты и еще не менее 40 ранены.