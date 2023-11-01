Российские бойцы взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на угледарском направлении, в плену оказались четверо украинских солдат. Об этом ТАСС сообщил командир мотострелковой роты с позывным Чех.

По его словам, когда российские бойцы зашли на позиции противника, там было 10 человек, трое из них спали. Бой длился около 20 минут, в итоге в плену оказались четверо украинцев, один из них командир отделения.

В тыл ВСУ мотострелки заходили двумя группами, при координации операторов беспилотников, отметил он, добавив, что российским силам удалось закрепиться на этом участке фронта.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщал, что "помимо Авдеевки в движение пришло угледарское направление".

Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце сентября сообщал, что украинские войска пытаются провести перегруппировку на угледарском направлении. Российская армия старается не допустить ротации украинских сил и задействуют для этого все имеющиеся ресурсы.