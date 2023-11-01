Соединенные Штаты Америки не дадут закончиться украинскому конфликту. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

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— Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так, — заявил офицер.

Он уточнил, что по его мнению, правда заключается в том, что на Украине не осталось ничего, кроме коррупции и криминала. Помимо этого Макрегор отметил, что только немногие западные страны готовы признать этот факт, однако есть тенденция к позитивным изменениям в этой ситуации.

В ВСУ назвали причину провала контрнаступления. По словам военнослужащих украинской армии, для успеха им не хватило боеприпасов.