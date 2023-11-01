Ливан направит в ООН жалобу на фосфорные снаряды Израиля

Ливан собирается направить жалобу в Совет Безопасности ООН, чтобы обвинить Израиль в применении фосфорных снарядов. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиба, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как говорится в сообщении, он также обвинил Израиль в намеренном сожжении ливанских лесов.

Накануне агентство NNA проинформировало, что окраины двух поселений на юге Ливана подверглись обстрелу фосфорными снарядами, которые запустили с территории Израиля.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что 10 и 11 октября армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. До этого аналогичное обвинение израильской стороне предъявило Министерство иностранных дел Палестины.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.