Ливан направит в ООН жалобу на фосфорные снаряды Израиля, пишут СМИ
Ливан собирается направить жалобу в Совет Безопасности ООН, чтобы обвинить Израиль в применении фосфорных снарядов. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиба, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Как говорится в сообщении, он также обвинил Израиль в намеренном сожжении ливанских лесов.
Накануне агентство NNA проинформировало, что окраины двух поселений на юге Ливана подверглись обстрелу фосфорными снарядами, которые запустили с территории Израиля.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что 10 и 11 октября армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. До этого аналогичное обвинение израильской стороне предъявило Министерство иностранных дел Палестины.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы военного движения ХАМАС проникли в приграничные районы, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.