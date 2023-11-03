На Украине произошли взрывы в Виннице и Харькове

Серия взрывов произошли в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". Также отмечается, что взрывы были и в Виннице. 3 ноября издание "Страна.ua" сообщало, что в Одесской области произошли взрывы.

© РИА Новости

До этого стало известно, что данные официального ресурса по оповещению населения свидетельствуют об объявлении воздушной тревоги в трех областях на юго-востоке Украины. Согласно этим данным, сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.