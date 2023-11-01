Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа
Десятки танков и бронированных машин разместил Египет возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом пишет газета Times of Israel, передает РИА Новости.
Издание пишет, что в данный момент рядом с границей размещены «десятки транспортных средств». Решение властей стянуть тяжелую технику к границе, вероятно, связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев.
«Рафах» — единственный пограничный переход между Египтом и сектором Газа. Ранее в офисе премьера Израиля сообщали, что власти признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайский полуостров в соседнюю страну.
До этого высокопоставленный представитель службы безопасности Египта в беседе с агентством Associated Press заявил, что страна приняла «беспрецедентные меры» и усилила безопасность вдоль границ с сектором Газа.
Он также считает наземную операцию Израиля в секторе Газа «серьезной ошибкой» и добавил, что Египет «круглосуточно» работает с союзниками Тель-Авива, в том числе с Вашингтоном и Европейским союзом, чтобы предотвратить такой сценарий развития событий и как можно скорее закончить этот военный конфликт.