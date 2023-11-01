Оператор телеканала «Звезда» получил ранение при ударе ВСУ по Донецку

Телеканал «Звезда» проинформировал, что один из его операторов получил осколочное ранение при ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Звезды».

«Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — говорится в публикации.

Более подробной информации не приводится. Ранее сообщалось, что при обстреле армии Украины пострадали журналисты ТАСС и «Известий».

В то же время два человека, один из которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВФУ Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС», — указал он.

Глава ДНР добавил, что сотрудники МЧС также пострадали от повторного обстрела в ходе тушения пожара.