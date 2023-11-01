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Al Arabiya: армия Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений

Армия Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений, сообщил телеканал Al Arabiya. Ожесточенные столкновения между ЦАХАЛ и палестинскими группировками идут на севере Газы.

Al Arabiya: армия Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений
© Ilan Assayag XinHua Globallook Press

Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Сухопутные силы ЦАХАЛ действуют одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами анклава.

Информации о потерях с обеих сторон пока не поступало.

Ранее о боях у границы города Бейт-Ханун сообщалось 28 октября. КПП расположен на северной оконечности сектора Газа, между израильским кибуцем Эрез и палестинским городом Бейт-Ханун.