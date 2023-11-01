В Миргороде Полтавской области сообщили о взрывах

Серия взрывов произошла в Миргороде Полтавской области Украины, рядом с которым расположен крупный военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области, где есть крупная военно-воздушная база, и Кременчуге Полтавской области, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.