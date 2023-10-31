База США в Сирии стала целью ракетного удара

База США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стала целью ракетного удара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что звуки взрывов были слышны в окрестных деревнях и районах. Всего прозвучало четыре выстрела. Кроме того, источник также рассказал о том, что после взрыва в воздух поднялось несколько американских вертолётов и беспилотников.