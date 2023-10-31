База США в Сирии стала целью ракетного удара
База США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стала целью ракетного удара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.
Отмечается, что звуки взрывов были слышны в окрестных деревнях и районах. Всего прозвучало четыре выстрела. Кроме того, источник также рассказал о том, что после взрыва в воздух поднялось несколько американских вертолётов и беспилотников.
При этом ранее представитель Пентагона рассказал, что военные объекты США в Ираке и Сирии уже 23 раза становились целью беспилотников и ракет за последние 13 дней.
«В настоящее время мы фиксируем в общей сложности 27 атак: 16 в Ираке, 11 в Сирии», — рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.
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