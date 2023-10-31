Новый «Ланцет»: почему его боятся ВСУ и что о нем говорят в США

Британское издание The Economist сообщило со ссылкой на украинских военных, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли из-за ударов российских барражирующих боеприпасов. Если в начале конфликта противник «лидировал в атаках дронами», то теперь, судя по данным журнала, россияне добились перевеса в свою пользу. Как дроны стали одним из ключевых факторов на поле боя и какие новинки в этой области предлагает российский военно-промышленный комплекс (ВПК) — в материале NEWS.ru.

© News.ru

Как российские дроны обеспечивают потери ВСУ

Видео дня

29 октября The Economist сообщил, что ВС РФ добились эффективного взаимодействия между обычными подразделениями и беспилотниками.

«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы», — цитирует журнал неназванного офицера 47-й бригады ВСУ с позывным Хаммер.

Военный аналитик Владислав Шурыгин пояснил причину роста потерь ВСУ.

«Беспилотники — это высокоточное ударное средство и совершенно новая среда. На поле боя они появились сравнительно недавно, и никто не знал, как им противостоять. Одно дело, когда работает привычная авиация, от которой под деревьями можно прятаться, и другое — когда над вами висят маленькие дроны, которые почти незаметны, но „кошмарят“ вас с большой точностью почти на любом месте и в любое время суток», — сказал NEWS.ru Шурыгин.

По его мнению, любые вооруженные силы адаптируются к новой угрозе.

«С учетом беспилотников меняется концепция, система боевых действий. Привыкнут к этому — научатся с этим бороться. Радиоэлектронная борьба (РЭБ), всякая защита из различных укрытий, маскировка — вот факторы. Научатся ими пользоваться — и эффективность атак дронов спадет», — считает эксперт.

Какие дроны популярнее на поле боя

Как напоминает The Economist, дроны могут стоить всего несколько сотен долларов, но нести заряд, способный уничтожить технику или склад боезапаса за несколько миллионов. В течение дня оператор БПЛА может выполнить несколько высокоточных атак, причиняющих противнику потери как в технике, так и в живой силе. По информации западных СМИ, ударные беспилотники — новый значимый фактор современных боевых действий. Особенно это относится к FPV-дронам (First Person View — «вид от первого лица»).

По данным The Economist, поначалу у ВСУ было превосходство в числе и качестве FPV-дронов, однако довольно быстро российские войска начали применять такие барражирующие боеприпасы в еще больших количествах.

«Первые российские FPV-дроны появились к июлю и сейчас держат в постоянном напряжении украинские подразделения вдоль всей линии фронта. Украине также мешает тот факт, что ее беспилотники по-прежнему в основном собираются и оплачиваются волонтерами. Командные структуры столь же анархичны: когда в одних и тех же районах работают внештатные операторы беспилотных летательных аппаратов, штатные бригадные беспилотники, какие-то секретные подразделения дронов и другие лица. Между тем Россия обладает явным превосходством», — пишет The Economist.

28 октября Министерство обороны России опубликовало видео работы дронов-камикадзе на Артемовском направлении. На кадрах видно, как эти аппараты взлетают за считаные секунды. Как только БПЛА достигают цели, они точечно бьют по ней, поражая бойцов ВСУ.

Когда Россия начала использовать новые «Ланцеты»

По мнению экспертов, The Economist пишет о российских дронах «Ланцет», которые стали популярны в зоне СВО. 21 октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ начали использовать новую модификацию «Ланцета».

По данным ISW, у этой модификации автоматическая система наведения, которая может различать цели и повышать показатели успешности ударов. Авторы публикации называют новые российские БПЛА «Изделием-53», их ВС РФ используют для массовых синхронизированных ударов роем.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что серийное производство «Ланцетов» — конкурентное преимущество России. «Наши дроны пошли в серию, удалось наладить такое производство, и, понятное дело, серийное производство по сравнению с тем, что поставляет Запад ВСУ в качестве какой-то помощи, не сравнится. У нас это уже поток», — сказал Леонков.

Он также добавил, что появление «Ланцета» позволило ВС РФ приблизиться к тактике роя дронов первыми, хотя концепцию придумали в США.

«Это массированный налет. И дело тут не только в количестве, но и в обеспечении управления и контроля. И те кадры, которые демонстрируют прилеты „Ланцетов“ с одновременным контролем камеры с беспилотников-разведчиков — это и есть элемент тактики роя. Мы это отрабатываем», — пояснил военный аналитик.

Как «Ланцет» показал себя в зоне СВО

22 октября военкор Александр Коц в Telegram-канале показал, как этот БПЛА уничтожил украинскую гаубицу М-777 на западном берегу Днепра. Удар вызвал детонацию расположенного вблизи склада боекомплекта, уточнил он.

21 октября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении украинской РСЗО RM-70 Vampire с помощью «Ланцета».

«Примечательно, что цель была поражена боеприпасом с системой наведения — на экране с прицельной сеткой хорошо видна надпись „Цель захвачена“. Судя по всему, массовое применение беспилотников, способных приоритизировать цели, началось. „Ланцеты“, как и было обещано разработчиками, уже действуют над полем боя в автоматическом режиме», — сообщил источник.

В понедельник, 30 октября бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер подтвердил в разговоре с YouTube-каналом Danny Haiphong, что «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ.

«Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. <...> А новые „Ланцеты“ имеют еще большую дальность действия. <...> Сейчас ВСУ не удается доставить ничего к линии фронта», — сказал Риттер.

Что еще известно о российских дронах

Как сообщил начальник батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый в понедельник, у российской армии в зоне СВО появился специальный батальон саперов — пилотов дронов.

«На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <...> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», — рассказал Сотый.

Заместитель командира взвода спецминирования с позывным Ангел указал, что для каждого дрона создается собственный индивидуальный инженерный боеприпас. У взвода есть сборочный цех вблизи переднего края, где летательные аппараты проходят необходимую доработку.

Ранее Центр комплексных беспилотных решений разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который предназначен для действий на передовой. Гендиректор компании Дмитрий Кузякин сообщил, что аппарат успешно испытали в зоне спецоперации.