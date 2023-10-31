Пентагон сообщил о 27 нападениях на базы ВС США в Ираке и Сирии

Американские военные базы, расположенные в Ираке и Сирии, подвергались нападениям 27 раз с 17 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

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"После наших ударов в порядке самообороны 26 октября [на наши военные базы] было совершено еще шесть нападений небольшого масштаба, я бы сказал. Три в Ираке и три в Сирии. В настоящее время мы фиксируем в общей сложности 27 атак: 16 в Ираке, 11 в Сирии [с 17 октября]", - отметил генерал.

Он добавил, что в результате последних атак пострадавших нет, ущерб нанесен не был.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон требует прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана, и готов принять новые меры в случае продолжения таких атак.

Министр на прошлой неделе заявил, что США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии. По его версии, "эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных вылазок против личного состава США в Ираке и Сирии, предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном". Байден распорядился принять эти меры, "чтобы ясно дать понять, что США не потерпят подобных атак" и будут защищать себя, своих граждан и свои интересы, отметил Остин.