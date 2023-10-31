В Пентагоне назвали сроки обучения украинских пилотов управлению F-16

Украинским пилотам понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США. На это в ходе брифинга с журналистами указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

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По словам представителя американского министерства обороны, сроки завершения тренировок зависят от индивидуальных умений украинских летчиков. Однако в Вашингтоне не исключают, что обучение займет минимум пять месяцев.

«Мы можем предположить, что им (украинским пилотам — «Газета.Ru») потребуется от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

30 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти страны рассчитывают получить первую партию истребителей F-16 уже весной 2024 года. Как он сказал, Киев с нетерпением ждет завершения тренировок летчиков за рубежом.