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У США осталось 5,4 млрд долларов на военную поддержку Украины

У США осталось 5,4 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В США назвали остаток средств на помощь Украине
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«На данный момент у нас немногим больше 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — передает слова Патрика Райдера ТАСС. PDA (Presidential Drawdown Authority) — механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества США, которое находится в федеральной собственности.

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Ранее член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин сказала, что американским лидерам нужно уделять больше внимания психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Она уточнила, что деньги, заработанные налогоплательщиками Америки, должны быть направленны на их нужды.