На Украине намекнули на бесполезность беспилотников Bayraktar

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству турецких БПЛА Bayraktarна территории Украины, как только предприятие начнет выпускать дроны. Он отметил, что заявление гендиректора фирмы Baykar Халюка Байрактара об инвестицированных на Украину $100 млн — «попытка изобразить, что БПЛА его компании кому-то еще нужны». По его словам,Bayraktar на Украине «абсолютно никак себя не показали», а новейшие модификации данного БПЛА Анкара Киеву не продает.