Израиль ввел в Газу более 20 тыс. солдат

Израиль ввел свыше 20 тысяч военных в сектор Газа с момента расширения наземной операции 27 октября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, в Газе на данный момент находятся как минимум две пехотные и бронетанковые дивизии ЦАХАЛ. Отмечается, что израильские военные используют источники информации в Газе для поиска и освобождения заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.