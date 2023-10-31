"Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни <...>", - заявил он.