На Украине не исключили проблем с призывом

«У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда», — заявил Данилов.