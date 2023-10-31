Армия Израиля сообщила о гибели военных в секторе Газа

Двое военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в ходе военной операции в северной части сектора Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, погибшие - старший сержант Рои Вольф (20 лет) и старший сержант Лави Лифшиц (20 лет). Оба служили в бригаде "Гивати", их семьи извещены о случившемся, говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое израильских военных в ходе того же инцидента получили тяжелые ранения, указали в пресс-службе.