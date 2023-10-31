В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон солидарен с Израилем в необходимости продолжать боевые действия до тех пор, пока палестинская группировка ХАМАС не перестанет представлять угрозу. Трансляция выступления доступна на Youtube.

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«Я согласен», — заявил он, отвечая на вопрос сенаторов, согласен ли госсекретарь с намерением Тель-Авива продолжать боевые действия.

Ранее в Израиле заявили, что задача по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнена на данный момент на 10 процентов.