В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные службы.