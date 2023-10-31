В России назвали победителя в конфликте ХАМАС с Израилем

В конфликте с Израилем ХАМАС уже одержал победу, заявил в беседе с «Радио 1» востоковед и арабист Андрей Чупрыгин. По его словам, радикальная палестинская организация смогла достичь всех своих целей.

С моей точки зрения уже выиграл ХАМАС, он достиг своей цели. ХАМАС вернул к жизни антиизраильские настроения на Ближнем Востоке и не только, он сорвал процесс урегулирования отношений, который продолжался все последние годы, в частности, переговоры с Саудовской Аравией, — пояснил эксперт.

Он добавил, что, вопреки ожиданиям, Израиль до сих пор не перешел к решительным наземным действиям в секторе Газа. По мнению востоковеда, сложно оценивать эффективность ведения войны в условиях, когда израильские военные продвигаются очень медленно, очевидно, стремясь минимизировать свои потери. Кроме того, как считает арабист, если у ЦАХАЛ и есть желание минимизировать потери гражданского населения, то пока трудно сказать, насколько это у них получается.