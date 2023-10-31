Хуситы объявили о начале военной операции против Израиля

Представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа объявил о начале военной операции против Израиля. Видеообращение опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

Операция нацелена на поддержку «угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления», рассказал он. Кроме того, хуситы уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост группировки в северной части анклава, уничтожив установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия с боеприпасами.