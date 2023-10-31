Армия Израиля прокомментировала проведение операции на севере Газы

Военные Израиля расширяют масштабы военных действий в северной части сектора Газа. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус .

"Мы расширяем нашу активность в Газе . Мы провели несколько рейдов за последние дни. Израильские силы находятся в нескольких частях северной Газы и проводят [там] операции", - указал он.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что "бронетехника, [в том числе] танки, бронетранспортеры и бульдозеры", продвигается вглубь сектора Газа, "пользуясь огневой поддержкой и данными разведки". Армия Израиля ищет боевиков палестинского движения ХАМАС, "вступает с ними в бой, атакует их на земле и с воздуха, используя множество доступных средств", отметил Конрикус.