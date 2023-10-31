Огневую мощь БМП-1 усилили скорострельной "Рогаткой"

Пушек, как известно, никогда не бывает много, поэтому на одну из российских БМП-1 в дополнении к штатному 73-мм 2А28 "Грому" установили также малокалиберную ЗУ-23-2. Орудие разместили за башней, над крышей десантного отделения.

© Российская Газета

Этими артустановками, известными также как "Рогатки", уже несколько десятилетий вооружают различные образцы бронетанковой и автомобильной техники. Они воевали в Афганистане, на Ближнем Востоке, в различных районах африканского континента.

Причем, основной задачей становится борьба не с воздушными целями, а с противником, действующим на земле, находящимся на расстоянии до 2500 метров.

Используются при этом осколочно-фугасные снаряды, весящие 188,5 грамма и 190-граммовые бронебойно-зажигательно-трассирующие снаряды. Скорострельность - 2000 выстрелов в минуту.

В настоящее время в связи с широким распространением беспилотников пригодится и возможность сбивать такие дроны. Здесь, конечно, многое будет зависеть от профессиональной подготовки наводчиков.