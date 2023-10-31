Война Израиля и ХАМАС: последние новости 31 октября

Противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС продолжается с 7 октября, количество жертв войны приблизилось к десяти тысячам человек. Последние новости о конфликте — в материале «Рамблера».

«Кладбище детей»: в секторе Газа сообщили о 8525 погибших

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Министерство здравоохранения сектора Газа, входящее в политический блок ХАМАС, сообщило, что с 7 октября в результате налетов израильской авиации погибли 8525 палестинцев, включая 3542 детей, сообщает Al Jazeera. В Израиле заявляют о более чем 1400 погибших и множестве пропавших без вести.

В ЮНИСЕФ сообщили, что в секторе Газа считаются пропавшими без вести 940 детей.

«Газа превратилась в кладбище детей», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер на брифинге ООН в Женеве.

Он повторил призыв Детского агентства ООН к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа к продовольствию, подчеркнув, что дети в Газе умирают не только от авиаударов, но и из-за отсутствия медицинской помощи.

Израиль уточнил количество попавших в заложники к ХАМАС

Количество заложников, удерживаемых в Газе, достигло 240, сообщает CNN со ссылкой на пресс-конференцию официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирала Даниэля Хагари.

Хагари также заявил, что с 7 октября погибло 315 израильских солдат.

«Жестокие бои в глубине Газы»

Армия обороны Израиля сообщила, что в последние несколько часов войска ведут «жестокие бои» с членами ХАМАС в глубине сектора Газа, пишет The Times of Israel.

Военные заявляют, что сухопутные и воздушные силы нанесли удары по нескольким позициям ХАМАС и подразделениям противотанковых управляемых ракет.

ВОЗ предупредила о катастрофе в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Газа находится на грани «катастрофы общественного здравоохранения» из-за перенаселенности, массового перемещения населения и серьезного ущерба системам водоснабжения и канализации, передает Al Jazeera.

В ЦАХАЛ объявили о ликвидации еще одного командира ХАМАС

В Telegram-канале Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации одного из командиров ХАМАС Насима Абу Аджины. По данным израильских военных, 7 октября он руководил атаками на приграничные израильские поселки. В ЦАХАЛ заявили, что за последние сутки израильские силы нанесли около 300 ударов по связанным с ХАМАС целям.

The New York Times показала снимки израильских танков в Газе

Спутниковые снимки, опубликованные газетой The New York Times 31 октября, демонстрируют, что израильские танки достигли бульвара Аль-Бахр, большой улицы, которая проходит через Газу от пляжа к городу Джабалия.

Газета отмечает, что снимки показывают «значительный масштаб одного из главных наступлений Израиля на север Газы, где сотни бронемашин продвинулись на многие километры вглубь районов на окраине города».

Секретный визит главы Моссада в Катар

Глава Моссада (израильская разведка) Давид Барнеа и экс-глава организации Йоси Коэн на выходных совершили секретный визит в Катар, пишет The Jerusalem Post. Бывшее и нынешнее руководство Моссада встретилось с лидерами Катара, чтобы обсудить текущую ситуацию с заложниками в секторе Газа.