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В Израиле сообщили об ожесточённых боях с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа

Армия Израиля сообщила об ожесточённых боях сухопутных сил с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа.

В Израиле сообщили об ожесточенных боях с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа
© globallookpress.com

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточённые бои в глубине территории сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.