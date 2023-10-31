В Израиле сообщили об ожесточенных боях с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа

В Израиле сообщили об ожесточённых боях с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа
Армия Израиля сообщила об ожесточённых боях сухопутных сил с бойцами ХАМАС в глубине сектора Газа.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточённые бои в глубине территории сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.