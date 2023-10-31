Минобороны России заявило о перехвате крылатых ракет
Средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, также в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области были сбиты самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.
«Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка, Подгорное и Клещеевка», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
30 октября Минобороны РФ сообщило, что пресекло попытку атаки крылатыми ракетами Storm Shadow объектов в Крыму. Все снаряды удалось сбить. Также, по данным российского военного ведомства, с 1 по 27 октября российские истребители и системы противовоздушной обороны уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ.