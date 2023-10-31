Минобороны России заявило о перехвате крылатых ракет

Средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области были сбиты самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка, Подгорное и Клещеевка», - говорится в сообщении Минобороны РФ.