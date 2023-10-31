Российские военные за сутки сожгли два танка Leopard

Наши военные продолжают наносить высокоточные удары по тыловым объектам, которые противник использует для организации диверсий против российской армии и флота, мирных городов и сел.

Во вторник местом такой атаки стал населенный пункт Малодолинское в Одесской области. Там украинские националисты наладили производство беспилотников и безэкипажных катеров.

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Объект наши разведчики по своим каналам вычислили. Координаты передали кому следует. С ударом не тянули. И вот результат: собирать в Малодолинском по заказу украинских генералов и спецслужб дроны-убийцы и катера-камикадзе по меньшей мере в ближайшие месяцы уже не получится.

Кроме того, по данным Минобороны России, в минувшие сутки наши летчики, операторы ударных беспилотников, ракетчики и артиллеристы поразили живую силу и технику ВСУ в 132 районах.

Отдельно надо сказать о профессиональной работе расчетов зенитных ракетных комплексов. Они вновь пополнили счет сбитых украинских самолетов и вертолетов.

Так, в районе Приветного в Запорожской области и у Веровки на Херсонщине были уничтожены вражеский истребитель МиГ-29 и винтокрылый Ми-8 воздушных сил Украины.

Таким образом, общее количество пораженной с начала специальной военной операции авиатехники противника выросло до 518 и 254 единиц соответственно.

К ним надо добавить 8464 ликвидированных дрона. Их список всего за сутки пополнился 33 вражескими беспилотниками.

Около Приветного в Запорожской области и у Веровки на Херсонщине наши ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

А еще наши средства ПВО перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Для одного дня очень неплохой результат.

Теперь о ситуации на линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили под Синьковкой в Харьковской области пять атак 54-й механизированной бригады ВСУ.

"Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - доложили в ведомстве.

Горячо было и на Краснолиманском направлении, где слаженно действовали бойцы группировки войск "Центр". У Червоной Дибровы в ЛНР и около Ямполовки в ДНР они отбили три атаки 21-й и 24-й мехбригад ВСУ. Так и не добившись успеха, противник отступил, оставив на поле боя до 250 человек, танк, две бронемашины и два пикапа. Были также подбиты две артиллерийские системы М777 производства США.

Но, пожалуй, самые тяжелые потери в технике ВСУ понесли на Донецком направлении, где бойцам группировки "Юг" в районе Клещеевки и Курдюмовки противодействуют 42-я и 93-я механизированные бригады ВСУ. Людей и технику их командиры явно не жалеют. Отсюда огромные потери.

Только за день боев противник на Донецком направлении не досчитался около 170 солдат и офицеров, трех танков, двух БМП Bradley, трех бронемашин и пары автомобилей.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град", - добавили в Минобороны России.

На Запорожском направлении расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" активно занимаются контрбатарейной борьбой. Артиллеристы знают: уничтожив противника, надо самим не попасть под "ответку". Фото: РИА Новости

Еще на двух "острых" направлениях спецоперации - Южно-Донецком и Запорожском" - были уничтожены три сотни украинских боевиков и большое количество вражеской техники, в том числе две натовские гаубицы М109 Paladin.

Сейчас много внимания уделяется Херсонскому направлению. Там подразделения группировки войск "Днепр" пытаются ликвидировать десантные группы 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.