В палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Reuters. По его словам, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки для страны в американском парламенте.

«На данный момент у нас есть все основания полагать, что в палате представителей США есть голоса за законопроект, предоставляющий Украине дополнительную поддержку», — отметил Кулеба.

Он добавил, что ему известно о политическом сопротивление данному проекту, но для конгрессменов было бы «грехом» не использовать законодательство для продвижения своих собственных интересов. Кулеба подчеркнул, что в конечном итоге будет иметь значение голосование по проекту, а не риторика вокруг него.