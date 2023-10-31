Минобороны: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ

Отмечается, что таким образом около 13:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России .

С началом проведения специальной военной операции украинская армия активизировала попытки нанесения ударов по российской территории. Для этого Киев использует артиллерию, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и ракеты. Большинство попыток атак приходятся на приграничные регионы, полуостров Крым и столичный регион. В этой связи в Белгородской области бессрочно введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.