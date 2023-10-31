Минобороны: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ
В Белгородской области российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается 31 октября в соцсетях Минобороны РФ.
Отмечается, что таким образом около 13:00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
С началом проведения специальной военной операции украинская армия активизировала попытки нанесения ударов по российской территории. Для этого Киев использует артиллерию, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и ракеты. Большинство попыток атак приходятся на приграничные регионы, полуостров Крым и столичный регион. В этой связи в Белгородской области бессрочно введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.