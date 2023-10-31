Военный эксперт оценил точность российских ЗРК против Storm Shadow

Поставленные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow оказались для экипажей зенитных ракетных комплексов России обычными целями. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

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По словам военного эксперта, ЗРК РФ могут поразить переданные украинским военным ракеты с большой точностью.

«Что касается применения зенитных ракетных комплексов, то были изучены алгоритмы полета этой ракеты, соответственно, были сделаны дополнения к программам, которые стоят на наших комплексах», — пояснил Кнутов.

Как пояснил специалист, ЗРК России под силу поразить ракеты, переданные ВСУ, в автоматическом режиме.