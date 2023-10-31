Это особенно эффективно в условиях, когда противник ведёт контрбатарейную борьбу с использованием кассетных боеприпасов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «У нас сейчас есть тактика не огненного вала, а подвижная огневая тактическая зона. То есть можно сосредотачивать огонь артиллерии на определённых участках. В рамках контрбатарейной борьбы, которую ведёт противник, тех кассетных боеприпасов, которыми засыпают всю линию боевого соприкосновения, сосредоточение артиллерии может дать ему шанс поквитаться с нами. Поэтому у нас артиллерия действует быстро, меняя позиции, это новая тактика — кочующая артиллерия, которая как раз проявилась во время СВО. Она тоже приносит свои результаты».