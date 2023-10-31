Военный эксперт рассказал о новой тактике российской армии в зоне СВО
ВС РФ создают подвижные огневые зоны и быстро меняют позиции.
Это особенно эффективно в условиях, когда противник ведёт контрбатарейную борьбу с использованием кассетных боеприпасов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «У нас сейчас есть тактика не огненного вала, а подвижная огневая тактическая зона. То есть можно сосредотачивать огонь артиллерии на определённых участках. В рамках контрбатарейной борьбы, которую ведёт противник, тех кассетных боеприпасов, которыми засыпают всю линию боевого соприкосновения, сосредоточение артиллерии может дать ему шанс поквитаться с нами. Поэтому у нас артиллерия действует быстро, меняя позиции, это новая тактика — кочующая артиллерия, которая как раз проявилась во время СВО. Она тоже приносит свои результаты».
Подразделения ВС РФ действуют комплексно. «Сюрпризом» для противника стало эффективное применение системы дистанционного минирования, отметил Леонков.
«Самое главное, что у нас воздействие на противника теперь идёт более комплексно: у нас действует и артиллерия, и миномётчики, и, если надо, танки подключается. Большое значение армейской штурмовой авиации, которая позволяет гасить сопротивление врага. И новинка — это система дистанционного минирования, которая оказалась полным сюрпризом для натовских стратегов. Хоть они и имеют такие системы, но не ожидали, что мы их так будем эффективно применять».
Вооружённые силы России возглавили рейтинг сильнейших армий мира. На второй и третьей строчках расположились США и КНР. В составленном американским журналом U.S. News & World Report перечне, РФ получила оценку 100 в категории «сильные военные» и «лидер», общая оценка силы страны составила 94,3.
На четвёртом месте расположились войска Израиля. Пятую позицию заняла армия Южной Кореи, ВСУ оказались на шестом месте. В аутсайдерах — армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.