Япония обвинила российский вертолет в якобы нарушении воздушного пространства

Японское воздушное пространство у острова Хоккайдо якобы нарушено российским вертолетом, заявили в японском министерстве обороны во вторник.

Якобы имевшее место нарушение произошло над водами у полуострова Нэмуро около 12.44 по местному времени (6.44 мск), утверждает военное ведомство Японии, передает ТАСС.

Для перехвата воздушного судна в воздух подняли японские истребители.