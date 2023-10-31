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Япония обвинила российский вертолет в якобы нарушении воздушного пространства

Японское воздушное пространство у острова Хоккайдо якобы нарушено российским вертолетом, заявили в японском министерстве обороны во вторник.

Япония обвинила российский вертолет в якобы нарушении воздушного пространства
© ТАСС

Якобы имевшее место нарушение произошло над водами у полуострова Нэмуро около 12.44 по местному времени (6.44 мск), утверждает военное ведомство Японии, передает ТАСС.

Для перехвата воздушного судна в воздух подняли японские истребители.

В середине августа Япония поднимала в воздух истребители из-за зафиксированного полета двух российских военных самолетов Ил-38 над Японским морем.