МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило о пресеченной попытке совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа на территории РФ. "31 октября около 11:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки были уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны удалось перехватить в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белгоровка Луганской народной республики. До этого в этот же день силы ПВО России сбили восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма.