Минобороны РФ: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Курской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожены в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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Как рассказали в министерстве, 31 октября около 23:30 мск российские войска пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, подчеркнули в министерстве.