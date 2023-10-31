Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

МО: около 19:00 мск силы ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью
Около 19:00 мск средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА.