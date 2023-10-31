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МО: около 19:00 мск силы ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

Около 19:00 мск средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
© РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА.