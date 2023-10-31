В Минобороны сообщили о переносе военно-биологических программ США с Украины

США передислоцируют военно-биологические программы с Украины в другие страны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

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При этом администрация США не собирается полностью сворачивать военно-биологическую деятельность на Украине, подчеркнул он. В Вашингтоне рассчитывают возобновить работу в этом направлении после завершения спецоперации, отметил генерал.

По словам Кириллова, Пентагон проводит исследования в Нигерии, граждан которой США используют в качестве «бесплатной клинической базы». Однако, заинтересованность Вашингтона в работе на Украине сохраняется, заключил начальник войск РХБЗ.