У солдат ВСУ под Сватово выявили опасное заболевание

Несколько украинских военнослужащих госпитализированы в Славянске с опасным инфекционным заболеванием —лептоспирозом. Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники заявил в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, заболевшие украинские военные находились на Сватовско-Кременском участке. Они обратились к врачам со схожими симптомами — лихорадкой, пневмонией, желтухой и кожными высыпаниями.

«Медики поставили первичный диагноз – подозрение на лептоспироз. Больным была оказана первая помощь и сделаны необходимые анализы. Клинический анализ крови подтвердил опасение врачей», — написал он.

Ранее издание Financial Times сообщило о том, что в начале 2023 года одного из раненных украинских военных обследовали в американском военном госпитале в Германии. Врачи обнаружили у него инфекцию, которая была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам. Предположительно, человек мог заразиться ею в украинской больнице.