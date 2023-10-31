Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России

Российские войска уничтожили много танков Leopard 2 на Украине, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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Как говорится в публикации, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Экс добавил, что Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году, но эти танки могут появиться не скоро, потому что «русские выводят из строя боевые машины ускоряющимися темпами», передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что это достигается за счет применения российской армией ракетного комплекса «Корнет», который легко пробивает западную технику.

В статье Forbes указано, что даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от «Корнета».

В качестве примера для описания проблем ВСУ, он рассказал о 21-й бригаде ВСУ, которая потеряла все Strv 122, и которая, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех.