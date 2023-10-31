На Украине заявили о необходимости в ракетах большей дальности от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киеву нужны американские ракеты большой дальности. Об этом пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Она рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли в своих атаках ракеты ATACMS малой дальности. Однако им необходимы версии большей дальности. Кроме того, по ее словам, ракеты с кассетными боеприпасами «были очень эффективными», они имеют значение для ВСУ на фронте.

Маркарова также отметила, что поставленная версия снарядов имеет дальность действия от 160 до 165 километров и хотя «это очень хорошо» украинской армии нужно «больше таких и (…) большей дальности».