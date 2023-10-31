Военную базу США в Ираке атаковали беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата атаковали американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах и правительстве арабской республики.

По сведениям агентства, жертв или материального ущерба в результате нападения не зафиксировано. Другие подробности не приводятся.