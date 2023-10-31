Минобороны США заказало производство межконтинентальной ракеты Sentinel

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт в размере почти 996,2 млн долларов от Минобороны США на производство головной части для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentiel. Согласно отчету Пентагона, проект должны реализовать к октябрю 2039 года.

В заявлении ведомства подчеркивается, что в 2024 году на исследования, разработку и испытания Пентагон выделит 26 млн долларов. Подрядчиком выступает центр ядерного оружия ВВС.

Напомним, что LGM-35A, которая должна заменить МБР Minuteman III, США испытали в марте 2023 года. В командовании глобального удара американских ВВС заявляли, что она станет «наземной и наиболее оперативной частью ядерной триады США».