Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал призывы к прекращению огня, подчеркнув, что Израиль на это не пойдет. Об этом сообщает Times of Israel.

Как заявил Нетаньяху во время пресс-конференции для зарубежных СМИ, стороны, призывающие к прекращению огня, на самом деле призывают Израиль «сдаться террористам».

«Я хочу прояснить позицию Израиля относительно прекращения огня. Точно так же, как Соединенные Штаты не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС », — сказал премьер-министр.

«Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет. <…> Есть время для мира и время для войны. Пришло время войны. Войны за общее будущее», — подчеркнул израильский премьер, призвав каждого выбрать, «на чьей он стороне».

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что в Вашингтоне также не поддерживают призывы к прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в США не считают прекращение огня «правильным ответом прямо сейчас». В то же время Кирби заявил, что Штаты поддерживают гуманитарные паузы в боевых действиях, чтобы можно было беспрепятственно доставлять помощь, обеспечить безопасный проход мирных палестинцев и безопасную передачу заложников.