ЦАХАЛ продолжил расширять наземные операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, истребители, вертолеты, корабли и артиллерия помогают в этом сухопутным войскам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в секторе Газа, действуя совместно с военно-воздушными и морскими силами. Вместе с расширением наземных операций сухопутных войск проводятся совместные многовойсковые усилия совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами с целью нейтрализации наземных угроз и нанесения существенного ущерба террористической организации ХАМАС. Истребители и вертолеты наряду с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами, кораблями и артиллерией помогают сухопутным войскам наносить удары и поражать цели с воздуха в соответствии с оперативной необходимостью", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.