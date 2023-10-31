СМИ: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО страны привели в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с поддерживаемыми Ираном мятежниками-хуситами из Йемена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg отмечает, что такие меры в Эр-Рияде приняли после того, как мятежники попытались запустить ракету над Саудовской Аравией в сторону Израиля. Эр-Рияд сбил эту ракету, но официально об этом не сообщалось.

По словам источников агентства, четверо саудовских солдат погибли в бою с силами хуситов в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Гибель военных стала первой известной потерей армии Саудовской Аравии с тех пор, как в апреле 2023 года было достигнуто предварительное соглашение о перемирии с хуситами. Эр-Рияд долгое время пытался договориться о прекращении конфликта, начавшегося в 2015 году (Саудовская Аравия поддержала суннитов в Йемене). До эскалации вокруг Израиля и сектора Газа обе стороны находились «на пороге соглашения», подчеркивает Bloomberg.

Иран предупредил, что против США откроются новые фронты, если они продолжат поддерживать Израиль, а хуситы выразили поддержку палестинскому движению ХАМАС. 11 октября лидер хуситов Абдель-Малек аль-Хуси осудил Саудовскую Аравию и другие страны за попытки нормализовать отношения с Израилем. Он пригрозил США ответным ударом с использованием «всех доступных военных вариантов».