Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы и системы ПВО Саудовской Аравии привели в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом заявило Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметил собеседник агентства, такой приказ был отдан после того, как повстанцы несколько недель назад нанесли удар по Саудовской Аравии. Ракета была сбита системами ПВО.

Кроме того, Саудовская Аравия приняла такое решение после гибели четверых военных из-за столкновений с повстанцами в районе южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что наземная операция Израиля в секторе Газа может спровоцировать вовлечение в конфликт другие страны. В связи с этим посол надеется, что после недавнего голосования в ООН, в результате которого была одобрена резолюция Совета Безопасности ООН, все закончится на хорошей ноте.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".