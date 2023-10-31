В РФ разработали новую крылатую ракету для Су-57

Для российских истребителей Су-57 разработаны новые крылатые ракеты большой дальности. Они будут размещены внутри фюзеляжа (корпуса летательного аппарата — прим. URA.RU). Новые ракеты будут чуть меньшего размера.

«Для Су-57 разработана новейшая крылатая ракета внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что снижения веса новых ракет удалось добиться путем их внутренней компоновки, а также применения нового турбореактивного двигателя.

По мнению американских журналистов из Military Watch Magazine, истребитель Су-57 превосходит аналог из США, передает RT. У него наиболее мощное вооружение в своем классе, сообщает MK.RU. Данный летательный аппарат способен вмещать в себя до восьми ракет.