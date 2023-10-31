Спецоперация на Украине 31 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 октября 2023 года.

ВСУ за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР, сообщает RT.

Всего было выпущено 64 боеприпаса. В результате обстрелов во Владимировке был ранен мужчина. Также известно о повреждении четырёх домостроений.

Ранее войска Украины выпустили по Донецку восемь ракет из реактивной системы залпового огня.

На херсонском направлении российские войска уничтожили до 70 военных ВСУ

На херсонском направлении российские военные уничтожили до 70 человек противника, сообщает Runews24.

Также армия России ликвидировала артиллерийское орудие «Гиацинт-Б», буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также три автомобиля украинских военных.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что в Херсонской области противник отказывается форсировать реку и высаживаться на левобережье из-за больших потерь в живой силе.

Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с конгрессменами США

Делегация американских конгрессменов во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским первоочередные оборонные нужды Украины, сообщает «Газета.ру».

В ходе встречи парламентарии США заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинских войск, «но Израилю они тоже нужны».