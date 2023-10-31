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Бойцы «Ахмата» дронами уничтожили опорный пункт ВСУ

Группа "Аида" спецназа "Ахмат" при помощи дронов-камикадзе и беспилотников со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на Кременском участке фронта в Донбассе. Как сообщил РИА Новости командир отряда с позывным "Охотник", боевые задачи выполнены на должном уровне.

Бойцы «Ахмата» атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
© РИА Новости

"Успешно отработали, "разобрали" опорник, группу БПЛА [операторов дрона] уничтожили, технику", - рассказал командир о результатах работы группы "Аида" за сутки.

До этого начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих.

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В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожены пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих.

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